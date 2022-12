A Prefeitura de Manaus, ao planejar o evento com base na sustentabilidade, propõe uma reflexão sobre a necessidade de adotar ações individuais e coletivas que podem impactar gerações futuras como, por exemplo, o descarte correto do lixo, a economia de água, criação de hortas comunitárias, projetos de geração de renda a partir da reciclagem, entre outras iniciativas.

O “Manaus, Floresta Viva 2023” terá em sua line-up shows nacionais da cantora de sertanejo Simone Mendes, ex-integrante da dupla de coleguinhas Simone&Simaria; dos cantores de samba, Joyce Cândido e Marquinhos Lessa; das cantoras religiosas Aline Barros e Cassiane, além de nomes da cena regional como Guto Lima, Célio Costa, Uendel Pinheiro, Mikael, George Japa, Banda Cauxi Eletrizado, Banda Impacto, Jhony e Jack Mesclado, Banda Official 80 e outras 24 atrações que agitarão a festa da virada.

“O Réveillon em Manaus começa a partir de amanhã com o evento que é realizado há mais de 12 anos, o Festival Afro-Amazônico de Yemanjá e Virada do Vale.

Depois temos, no dia 30, o Réveillon Gospel, uma inovação que iríamos fazer ano passado, mas não foi possível por conta da pandemia.

No dia 31, temos como atração nacional, a Simone, ex-coleguinha, com a Joyce Cândido e Marquinhos Lessa, depois seguidos das atrações locais como Guto Lima, Uendel Pinheiro, Mikael, George Japa entre outros”, explicou o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira.

Certificação Ambiental

Neste primeiro Réveillon pós-pandêmico, a festa será “carbono neutro”, a exemplo do que ocorreu em outubro, quando a festa de aniversário de 353 anos de Manaus ganhou o selo Sustentabilidade Tesouro Verde, um atestado de ética ambiental, destaque na Revista Caras.

O investimento para neutralizar as emissões de carbono gerou os seguintes benefícios:

Área preservada de florestas nativas: 2.131,58 m²

Emissão evitada de carbono (carbono estocado): 162,00 tCO2e

Madeira armazenada: 55.86 m³

Preservação de espécies de fauna por hectare: 1.749,00

Preservação de espécies de flora por hectare: 546,00

Preservação de fluxo hidrológico em litros por ano: 7002.24 L/Ano

Área de produção apoiada: 1.065,79 m²

Apoio a recuperação de área: 95,92 m²

Descarte correto e plantio de mudas

Nos três pontos onde serão realizados os eventos, a estimativa é que sejam geradas e recolhidas 100 toneladas de resíduos sólidos.

Na praia da Ponta Negra terão dez coletores de material reciclável que serão destinadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), juntamente com a Comissão Especial de Meio Ambiente da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), ao final do evento, para 14 associações de catadores de lixo da cidade.

Além disso, a Semmas realizará o plantio de aproximadamente 7 mil mudas, em 13 pontos da capital amazonense, incluindo parques, igarapés, avenidas e residenciais.

“Em parceria com a Semmas faremos a destinação adequada de todo o material gerado durante os eventos, dentro das melhores práticas ambientais e, ao mesmo tempo, proporcionar às cooperativas uma oportunidade de geração de emprego e renda no final do ano”, informou Oliveira.

