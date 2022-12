A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), informa que o atendimento nos postos do Sine Manaus, localizados na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; e no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Jorge Teixeira, zona Leste, estarão suspensos, nesta sexta-feira (30), em virtude de atividades internas do órgão.

O atendimento normal ao público retorna na próxima segunda-feira, 2 de janeiro, das 8h às 16h. Não é necessário fazer agendamento prévio para acessar os serviços.

A população pode ir aos postos, portando os documentos originais (não são necessárias cópias) e o cartão de vacinação, com o esquema vacinal completo contra a Covid-19.

