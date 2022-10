Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, marcou presença na tradicional cerimônia Bola de Ouro, organizada pela revista “France Football”, no Théâtre du Châtelet, em Paris, nesta segunda-feira, 17. De terno verde, o influenciador conversou com a imprensa e comemorou o convite. “É um momento histórico, graças a Deus. Representar os brasileiros. Os brasileiros são os melhores do mundo, graças a Deus. Nunca desista dos seus sonhos!”, declarou o fenômeno das redes sociais, dono de 18,5 milhões de seguidores no Instagram. No evento, a mídia francesa irá premiar os melhores jogadores da temporada passada (masculino e feminino), além do Troféu Yashin (principal goleiro), o Prêmio Gerd Müller (artilheiro entre clubes e seleções) e o Prêmio Sócrates (reconhecimento por ações sociais).

@luvadepedreiro is on the red carpet for the 2022 Ballon d'Or ceremony ! #ballondor pic.twitter.com/SB9kDox59l — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022