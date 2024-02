O artilheiro Flaco López fez o único gol do Palmeiras na reta final da partida contra o São Bernardo, no Campeonato Paulista. López já marcou cinco bolas na rede no Estadual. Por 1 a 0, o time do técnico Abel Ferreira não deixou o São Bernardo à vontade e pressionou em busca do primeiro gol. O Palmeiras lidera o Grupo B com 17 pontos e está na classificação geral do Paulistão, perdendo apenas para o Santos. Já o São Bernardo continua fora da zona de classificação do Grupo D, com 12 pontos e na terceira colocação. A novidade deste jogo foi o retorno de Endrick após a derrota da seleção brasileira sub-23 que ficou fora dos Jogos Paris-2024. Apesar da derrota, o São Bernardo não facilitou para o time alviverde, mas, pouco antes do fim da partida, o Palmeiras conseguiu consagrar sua vitória no torneio.O Palmeiras joga novamente no domingo, 18, contra seu arquirrival Corinthians. O São Bernardo recebe o Santo André na segunda-feira, 19.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp