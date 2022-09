O Santos anunciou na tarde desta segunda-feira, 12, que Lisca não é mais o treinador do seu time principal. Em comunicado divulgado nas redes sociais, o Peixe afirmou que a decisão foi tomada em comum acordo entre a diretoria e o técnico. Contratado no final de julho para substituir Fabián Bustos, o profissional dirigiu o time em apenas oito jogos, colecionando 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas no período. Ele deixa a equipe da Baixada Santista na décima colocação do Campeonato Brasileiro, com 34 pontos. Fora Lisca, deixam o Alvinegro praiano Marcio Hahn (auxiliar técnico) e André Volpe (preparador físico). O presidente Andrés Rueda e Lisca anunciaram a decisão juntos pro elenco e na sequência o treinador se despediu pessoalmente dos atletas”, diz um trecho da nota. “O Santos FC agradece a parceria do técnico Lisca e deseja boa sorte nos próximos desafios em sua carreira”, completa o informativo. Com a semana livre para trabalhar até o clássico com o Palmeiras, marcado para o domingo, 18, no Allianz Parque, a diretoria santista volta a buscar um treinador no mercado da bola. Enquanto isso, o técnico do sub-20, Orlando Ribeiro, assumirá interinamente a equipe profissional, sendo auxiliado por Claudiomiro, que já vinha ocupando essa função.

