Na base da insistência, o Internacional venceu o Cuiabá por 1 a 0 na tarde deste sábado (10), no Beira-Rio, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado empilhou chances no primeiro tempo, mas só conseguiu abrir o placar na etapa final, com gol de Alemão, de cabeça. No fim do jogo, o Dourado teve um pênalti anulado após checagem do VAR, que flagrou falta em Edenilson na origem do lance.

Ele chegou ao Beira-Rio discretamente, meio desacreditado, mas já faz algum tempo que se tornou o principal jogador do Inter. Com o gol deste sábado, Alexandre Alemão chegou aos sete gols no Brasileirão e se isolou como o artilheiro do Inter na competição. Com mais três assistências, o centroavante é quem mais participa de gols do time no Nacional e soma nove gols no total na temporada.

Aos 44 minutos do segundo tempo, a torcida do Inter teve um grande susto. A arbitragem assinalou pênalti de Edenilson em cima de André, mas o lance acabou anulado após checagem no VAR, que recomendou a revisão por conta de um empurrão recebido pelo volante colorado antes de cometer a penalidade.

Com o resultado, o Inter dorme na vice-liderança do Brasileirão, com 46 pontos, mas pode ser ultrapassado amanhã, caso Flamengo ou Corinthians vençam seus compromissos. O Cuiabá segue em 16º, com 26 pontos, mas pode cair para o Z4 até o término da rodada.

Na próxima rodada do Brasileirão, o Inter visita o Atlético-GO, em Goiânia, na segunda (19), às 20h (horário de Brasília). O Cuiabá, por sua vez, enfrenta o Athletico-PR, em Curitiba, no domingo (18), às 19h (horário de Brasília).

