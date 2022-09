Ex-senador e candidato ao Senado pela federação PSDB-Cidadania, Arthur Virgílio Neto foi homenageado na sexta-feira (9.9) com o título de cidadão honorário pela Câmara Municipal de Presidente Figueiredo. Na ocasião, o político de 45 anos de vida pública e diplomata de carreira disse que, se eleito, seu retorno ao Senado marcará o início de um novo momento para o Amazonas no Congresso Nacional.

“Uma das coisas que mais me motiva nesta caminhada é a ineficiência da atual bancada [do Amazonas no Senado]. Creio que a minha chegada, meu retorno, na verdade, vai marcar uma nova época. Vamos voltar a impor respeito, porque o Brasil hoje não está levando o Amazonas a sério, mas ele vai levar a partir do momento em que eu estiver, novamente, naquela cadeira e quando eu subir à tribuna”, garantiu Arthur.

A solenidade foi proposta pelo vereador Virgílio Mendonça (PSDB) e contou com a presença de outros colegas de parlamento, como o vereador Mário Motoboy (PSDB) e o presidente do partido no município, Moisés Carneiro. Também prestigiaram a homenagem a presidente do PSDB Mulher-AM, Elisabeth Ribeiro, o ex-deputado federal Arthur Bisneto e os próprios cidadãos figueiredenses.

O título recebido

“Hoje nosso município é o que é por causa do eterno senador Arthur. Foi ele quem garantiu recursos para fazer o Parque do Urubuí, potencializando nosso turismo. Uma homenagem mais do que justa e que, sem dúvida, vai representar muito mais benefício ao nosso município e ao nosso povo, a partir do momento em que o Arthur Neto voltar ao Congresso”, destacou o vereador Virgílio Mendonça, lembrando que quando Arthur Neto foi senador as emendas não eram impositivas. “Isso só prova o tamanho de sua grandeza, porque a luta para garantir recursos era muito maior naquela época. Imagine o que ele poderá fazer com o orçamento que se tem hoje?”, indagou o parlamentar.

Além da homenagem, Arthur Neto teve em sua agenda uma carreata e caminhada pelo centro da cidade e no mercado municipal de Presidente Figueiredo e, ainda, uma reunião na comunidade Rumo Certo para conhecer o projeto Esperança, voltado para o jiu-jítsu e outras artes marciais. Arthur praticou a arte suave durante toda a vida, alcançando o nível máximo de graduação: faixa vermelha 9 graus.

“Essa vinda do Arthur é uma grande vitória, pelo lutador que ele é. Veio aqui e abraçou nosso projeto que tem mudado a realidade das crianças e adolescentes da nossa comunidade”, disse o mestre Charles Pinheiro, que coordena o projeto Esperança, atendendo a 60 pessoas, a partir de quatro anos de idade. “O Arthur é uma referência, é um grande senador. Sempre fui Arthur, pela competência, pelo trabalho. Sou Rumo Certo, caminhando certo com Arthur”, confirmou.

Para Arthur, Figueiredo é uma cidade com grande potencial turístico, como outras do Estado do Amazonas e, no Senado, ele pretende trabalhar para explorar esse potencial. “Vou ter um olhar muito atento aos municípios do interior, fazendo o que fiz quando fui senador, destinando recursos para o desenvolvimento de suas potencialidades, para infraestrutura, saúde, educação e para tornar a vida dos nossos irmãos do interior mais digna”, declarou o candidato que disputa a única vaga de senador deste pleito.

Manacapuru

Cumprindo intensa agenda de visitas em Manaus e municípios do interior, na quinta-feira (8.9) o candidato ao Senado Arthur Neto esteve também em Manacapuru, onde foi como convidado para um café com, aproximadamente, 100 apoiadores, ao lado de sua candidata a primeira suplente Maria do Carmo Seffair. Ele também andou pelo centro e orla da cidade em carreata com carros e motos.

“Essa carreata é o início de uma arrancada na reta final para obtermos uma bela vitória aqui em Manacapuru, que merece lideranças que representem o município com dignidade e força e peso nacional e local. Homenageamos Manacapuru com esta bela manifestação. É um município importante, com muitos apoiadores e pessoas que nos respeitam nesses 45 anos de vida pública que tenho, e que nos compreendem bem”, finalizou Arthur Neto.