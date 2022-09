O Ceará venceu o Santos por 2 a 1 na tarde deste sábado (10), no Castelão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe construiu a vantagem ainda no primeiro tempo, com gols de Guilherme Castilho e Zé Roberto, enquanto Marcos Leonardo diminuiu para os visitantes.

Guilherme Castilho, Zé Roberto e Marcos Leonardo foram os destaques positivos e se mostraram oportunistas no jogo e marcaram os gols. Eles participaram de outras jogadas, mas sem grandes chances. Entretanto, Eduardo Bauermann e Richard foram os destaques negativos. Ambos tentaram recuos que deram errado e que ocasionaram os gols dos adversários.

Com o resultado, o Vovô é o 12º, com 31 pontos, enquanto o Peixe é o 10º, com 34. As equipes só voltam a jogar no próximo fim de semana, também pelo Brasileirão.

O Ceará enfrenta o São Paulo fora de casa no domingo (18), às 16h (horário de Brasília), enquanto o Santos enfrenta o Palmeiras no mesmo dia, às 18h30 (horário de Brasília).

O post Ceará ganha do Santos e se afasta do Z-4 apareceu primeiro em Portal Você Online.