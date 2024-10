Um homem de 64 anos foi preso no bairro Parque das Laranjeiras, zona centro-sul de Manaus, na segunda-feira (21), suspeito de estuprar uma criança no município de Santa Isabel do Rio Negro (a 630 quilômetros de Manaus).

Segundo o delegado John Castilho, da 76ª Delegacia Interativa de Polícia, a criança sofreu abusos sexuais dos 10 anos até os 12 anos, quando relatou para familiares. O homem era vizinho da criança e segundo o delegado ele tinha a confiança da família da vítima.

John Castilho informou que o homem oferecia presentes e dinheiros para a criança. Segundo o delegado, uma prima da vítima viu ela indo até a casa do suspeito, que estava sozinho, e então questionou a menina. Ela, então, contou sobre os estupros.

De acordo com o delegado, familiares da criança encontraram R$ 10 na bolsa dela. O dinheiro foi dado pelo suspeito. Ele dizia para ela ir até a casa dele “fazer coisas que adultos fazem”.

O delegado disse que que ao saber sobre o mandado de prisão, o suspeito fugiu para Manaus e estava hospedado na casa da irmã dele.

Fonte: Onda Digital