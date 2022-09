Um incêndio deixou três adultos e três crianças com queimaduras de terceiro e segundo grau pelo corpo nesta segunda-feira (12) no município de Jutaí, distante 751 km Manaus. Segundo autoridades locais, o sinistro teria sido provocado por um vazamento de gás.

Uma UTI Aérea saiu de Manaus para o município amazonense para transportar duas vítimas em estado grave, que devem ser internadas no Hospital 28 de Agosto.

De acordo com informações preliminares, por volta das 7h, foi ouvido um forte estrondo no bairro da Vila Sônia. O barulho champu a atenção dos moradores, que correram até o local e arrombaram a porta de um dos cômodos do local e retiraram as vítimas.

Uma equipe de combate ao incêndio foi acionada e utilizaram a água de um tanque embaixo da residência para combate o fogo. A Defesa Civil do município também esteve no local para verificar os prejuízos do incêndio e prestar auxílio as famílias das vítimas.

O post Incêndio em pousada deixa seis feridos no Amazonas apareceu primeiro em Portal Você Online.