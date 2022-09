Bebê de 1 ano, dez mulheres e dois homens estão entre os mortos. 65 passageiros resgatados com vida.

O naufrágio da lancha Dona Lourdes II próximo à ilha de Cotijuba, em Belém, no Pará, deixou 13 mortos até o momento. Entre eles havia um bebê, com cerca de 1 ano, dez mulheres e dois homens.

Quatro pessoas ainda seguem desaparecidas e 65 passageiros foram resgatados com vida. As buscas pelas vítimas entraram no segundo dia de operações nesta sexta-feira (9).

Vítimas identificadas

A vítima de 1 ano foi identificada como Lívia Vitória Oliveira Seabra. O corpo dela foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) e será sepultado nesta sexta-feira (9).

As demais vítimas são Edineia Carneiro de Campos, Dalva Tereza Batalha Cabral e Ana Lídia da Serra Favacho. O instituto não informou sua idade, mas afirmou que todas devem ser sepultadas em Belém.

As outras pessoas que não resistiram após o naufrágio são Maria da Conceição Clemente da Silva, 61; Erzeli Maria dos Santos Leal, 62; Izidoria Barbosa Assunção, 57; Marília Gonçalves de Souza, 63; Maria de Fátima Nascimento Conceição, 59; e Maria da Conceição Leal, 61.

Das vítimas, apenas um homem foi identificado como Sebastião Pacheco que tinha 84 anos. O corpo de outro homem ainda não foi identificado. O IML informou que esses corpos devem ser sepultados no município de Marajó.

Relembre

A embarcação com 82 passageiros saiu do porto de Camará, em Cachoeira do Arari, na ilha do Marajó, na madrugada de quinta-feira (8), com destino a Belém. A Agência Distrital de Outeiro (Arout) disse que o barco teria saído da área de fiscalização da agência.

Um sobrevivente relatou que a lancha começou a balançar muito, a hélice quebrou e, com isso, a água passou a entrar na embarcação. Em seguida, o barco afundou gradativamente.

Transporte aquaviário irregular

Em nota, a Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon-Pa) disse que havia notificado a empresa responsável pela embarcação e comunicado à Capitania dos Portos a irregularidade do transporte aquaviário.

De acordo com a agência, a embarcação não possuía autorização do órgão estadual para realizar transporte intermunicipal de passageiros e fez a viagem a partir de um porto clandestino na localidade de Camará, em Marajó.

