Um homem viveu um episódio insólito durante um comício do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, na noite da última quinta-feira (15), em Montes Claros, Minas Gerais. Seu celular foi roubado enquanto ele tentava tirar uma foto com o petista.

O presidenciável cumprimentava os apoiadores após o evento. No vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver uma menina nos ombros do homem, sorrindo e falando com Lula. Rapidamente surge uma mão pegando o aparelho, um modelo Motorola One Vision, avaliado em R$ 2 mil (veja no vídeo acima).

