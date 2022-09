Francinei de Sá Façanha foi preso na manhã desta segunda-feira, 26/9, por policiais do 8º Distrito Integrado de Polícia (DIP). De acordo com o delegado Mário Paulo, Sá é suspeito de ter tentado matar a facadas um homem, que não teve a identidade divulgada, no bairro da Compensa, na zona Oeste de Manaus, após suspeitar da vítima ter apalpado as nádegas da mulher dele.

Conforme o delegado, Francinei foi preso em cumprimento a um mandado de prisão pelo crime de lesão corporal grave. A ordem foi expedida pela Justiça, no último dia 24/9.

O crime, conforme o delegado, foi praticado, nas dependências da vila de casa, onde moravam, no último dia 22/9, logo após Francinei ter suspeitado da vítima ter passado as mãos nas nádegas da mulher dele. O homem foi atingido com facadas no abdômen.

"Após a conclusão dos procedimentos cartorários, Francinei será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem, onde ficará à disposição da Justiça", informou o delegado.