Um homem que não teve a identidade revelada foi executado com vários tiros, na comunidade Graça Lopez, município de Iranduba (36,3 km distante de Manaus). Segundo a polícia militar o motivo está relacionada a disputa pela tráfico entre facções rivais.

Os policiais militares, por meio do 8° CIPM, integrado com o 31° Distrito Integrado de Polícia (DIP), foram acionados por volta das 9h da manhã, via linha direta com a informação de um encontro de cadáver em um terreno. A equipe de deslocou ao local e constatou a veracidade dos fatos.

De acordo com as informações dos policiais, a vítima seria de uma facção criminosa rival e estava pichando muros de casas do local com a sigla de uma facção, quando um grupo de outra facção o executou com diversos tiros de arma de fogo.

O corpo do homem ficou jogado no fundo de um terreno de bruços. Inclusive uma bolsa onde estava uma tinta spray, a sandália e roupas da vítima.

Moradores do local informaram que por conta de 20h da quarta-feira (30), escutaram barulho de tiros naquela área, se tratando justamente dessa execução e pela manhã viram que o corpo do homem estava jogado no terreno de uma casa.

“Eu ouvi os disparos era umas 8h da noite, quando saí escondido para olhar tinha uma movimentação na rua. Mas não cheguei a ver o que estava acontecendo. Por aqui quase não é possível ver o policiamento da polícia, o que acaba aumentando a criminalidade e a nossa insegurança”, pontuou o morador que não quis se identificar.

O corpo do homem foi removido pelo Instituto Médico Legal. E o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros do Amazonas (DEHS).

Fonte: Portal D24AM