Jim Allen, afirmou que há três locais potenciais para o empreendimento

São Paulo – A rede multinacional de hotéis, cassinos e resorts, Hard Rock, confirmou que irá construir um grande cassino na cidade de Nova York, e o seu presidente, Jim Allen, afirmou que há três locais potenciais para o empreendimento.

O anúncio foi dado em uma entrevista que seguiu o discurso que Allen fez em uma reunião de funcionários no cassino de Atlantic City. Apesar de já ter alinhado pelo menos três locais em potencial para implementar um cassino em Nova York, a empresa não os identificou, mas o presidente garantiu que um desses locais não será o Hard Rock Hotel New York, estabelecimento com 446 quartos que será aberto em breve.

“Você tem que ter uma pegada de imóveis grande o suficiente para aproveitar o tamanho do mercado. Estamos extremamente orgulhosos de nosso hotel na 48th Street, mas sua pegada não é grande o suficiente para jogos”, explicou Allen.

O executivo continuou dizendo que, “em relação a outras localidades, realmente estamos aguardando o governador e a comissão sobre o pedido de propostas e para ver o que está no projeto de lei quanto às localizações geográficas que seriam aceitáveis ​​para o estado”.

Projeto

A companhia global de entretenimento afirmou que poderia gastar até US$ 2 bilhões no projeto do cassino. Neste abril, ela já está abrindo um novo hotel de US$ 400 milhões a US$ 500 milhões em Manhattan. Além disso, administra um Hard Rock Cafe perto da Times Square.

Apesar de não haver muitas informações confirmadas sobre o novo estabelecimento de jogatina, jogadores do mundo inteiro, inclusive brasileiros, podem acessar opções como o Leo Vegas cassino online, uma plataforma sueca que está em funcionamento desde 2011. No LeoVegas, é possível jogar centenas de jogos diferentes no celular por conta do seu aplicativo premiado, que permite não somente a diversão, como também que os usuários testem a sorte e ganhem dinheiro.

O plano da construção do cassino permanece viável, segundo Allen, principalmente porque a empresa já detém uma participação parcial na pista de corridas em Meadowlands, Nova Jersey, nos arredores de Nova York. Ou seja, caso ela receba a permissão para construir uma casa de jogatina em Nova York, a apenas alguns quilômetros de distância, não quer dizer que os planos de construir um em Meadowlands seriam desfeitos.

O presidente da Hard Rock explicou: “Não estou dizendo que abandonaríamos a opção de Meadowlands. Acho que temos de olhar para todas as diferentes circunstâncias. Certamente há a possibilidade de ter mais de um produto em uma área geográfica, como fizemos muitas vezes em nosso setor”. Ele concluiu a sua fala ressaltando que este novo estabelecimento em NY geraria cerca de US$ 2 bilhões em receita com jogos de azar.

No Brasil

Por aqui, as casas de jogatina ainda não podem atuar legalmente, mas há certo otimismo da indústria com o avanço da proposta de legalização. Isso porque este ano ela foi aprovada na Câmara dos Deputados após uma árdua luta de 30 anos. Estima-se que, com a completa liberação, pelo menos 292 bicheiros, 33 cassinos e 1.420 bingos serão liberados a operar no território nacional.

As licenças serão oferecidas de acordo com a quantidade da população de cada estado ou cidade onde estes negócios ficarão situados. Mesmo que 33 cassinos seja um número modesto, a expectativa é que ele venha a crescer, com a possibilidade da sua instalação em navios e hotéis com estrutura apropriada.

Por exemplo, a norma aprovada no final de fevereiro prevê três licenças em estados com mais de 25 milhões de habitantes – ou seja, apenas o estado de São Paulo poderá comportar este número. Já estados com mais de 15 milhões até 25 milhões de habitantes (Minas Gerais e Rio de Janeiro) poderão comportar duas licenças, enquanto o restante, incluindo o Distrito Federal, apenas uma. Contudo, o Pará e Amazonas serão exceções à regra por conta do extenso território – eles receberão uma licença a mais.

