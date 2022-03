Avalie o post

As crianças foram encontradas desnutridas por um senhor que cortava madeira em um área de mata

Manicoré – Duas crianças que estavam desaparecidas há 27 dias no município de Manicoré, foram encontradas nesta terça-feira (15). Segundo informações, as crianças foram encontradas na área de mata por um senhor que cortava madeira. As crianças saíram de casa para caçar passarinho.

Homem carrega uma das crianças desaparecidas em Manicoré (Foto: Divulgação)

As duas crianças foram encaminhadas para um hospital no município de Manicoré, e chegaram por volta das 20h na unidade hospitalar, para realizar os primeiros procedimentos e reidratação. Em fotos compartilhadas nos aplicativos de conversa, mostra as duas crianças bastante desnutridas, por conta do tempo sem alimentação.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

