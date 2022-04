Avalie o post

Manaus – Os agentes da guarda municipal de Manaus começaram a receber treinamento com spray de pimenta. O Curso de Manuseio com Agente Incapacitante de Pimenta iniciou nesta quinta-feira (7), no auditório da Casa Militar, na Compensa, zona Oeste. Com duração de dois dias e aulas teóricas e práticas, a capacitação formará 80 agentes inicialmente.

Além do bastão, os agentes passarão a utilizar spray de pimenta e teaser (arma de choque), como armas não letais para o uso progressivo da força, conforme informou o coordenador de Formações da Guarda Municipal, Jean Michel.

“Queremos qualificar inicialmente os guardas municipais que vão trabalhar com armamento letal, para que eles aprendam a fazer o uso progressivo da força, de modo a preservar sempre a vida, priorizando sempre a utilização de técnicas não letais”, disse.

Para Álvaro Jesus, guarda municipal há 17 anos e instrutor do curso de Manuseio de Spray, essa ferramenta é essencial para a proteção do cidadão e do próprio guarda. “O guarda necessita desse produto para manutenção da ordem pública, já que ele consegue utilizar o uso progressivo da força de maneira escalonada, para que se evite o risco de morte”, disse o agente.

Inicialmente apenas os guardas efetivos participam da formação, uma vez que são os mesmos que estão aptos a atuar no processo seletivo de armamento da guarda. A arma não letal só poderá ser utilizada em casos onde o guarda não tenha condições de defesa própria ou de terceiros.

Quem também está participando dessa primeira turma é o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU). “Verificamos que inúmeros agentes têm sofrido agressões nas nossas operações e por isso aceitamos o convite para participar dessa formação, já que nós precisamos realmente nos utilizar de algum mecanismo de defesa. O objetivo é levar posteriormente para todos os agentes de trânsito”, salientou o diretor de Operações do IMMU, Stanley Ventilari.

source