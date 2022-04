Avalie o post

Manaus – Neste sábado e domingo (9 e 10) os condutores devem ficar atentos a um desvio de trânsito na avenida General Rodrigo Octávio, no sentido bairro/Centro, nas imediações da feira do Japiim, zona Sul, realizado, em virtude das festividades em comemoração ao aniversário do bairro Japiim. A interdição inicia às 11h de sábado e segue até as 3h de segunda-feira, 11.

Os motoristas que trafegam na General Rodrigo Otávio, durante a interdição, deverão seguir normalmente pela avenida, então virar à direita na rua Domingos de llara e à esquerda na avenida Jorge Biváqua (Polivalente), e a partir dela as opções são: entrar à esquerda na rua Oswaldo Alves para acessar novamente a avenida General Rodrigo Otávio em direção à área do Distrito Industrial; ou seguir pela avenida Jorge Biváqua (Polivalente) e converter à esquerda, mais à frente, na rua Diogo Velasquez, para acessar a avenida Tefé em direção ao bairro Cachoeirinha e ao centro da cidade.

Durante a interdição, estará proibido o estacionamento na rua Domingos de llara em ambos os sentidos.

Transporte

Quanto ao transporte público, os usuários de ônibus devem observar os desvios na avenida General Rodrigo Octávio entre 11h de sábado, 9, até as 3h da segunda-feira, 11.

Durante o período de interdição, as linhas 001, 457, 460, 542, 616 e 650, seguem normalmente até a avenida General Rodrigo Octávio, rua Domingos de llara, avenida Jorge Biváqua (Polivalente), rua Diogo Velasques, avenida Tefé e o itinerário normal.

Quanto às linhas 213, 215 e 611, estas seguem também normalmente até a General Rodrigo Otávio, rua Domingos de llara, avenida Jorge Biváqua (Polivalente), rua Diogo Velasquez, avenida Tefé, rua 12, avenida Rodrigo Octávio, e depois retomam a rota normal.

Agentes de trânsito e fiscais de transporte do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estarão nas imediações do local, para orientar e tirar dúvidas dos motoristas e usuários de transporte público.

