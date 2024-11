O Governo do Estado garantiu o translado da amazonense Clisia Lima da Silva, de 35 anos, que foi encontrada morta na última quarta-feira (30/10) dentro do Rio Jaguari, em Piracaia, em São Paulo. Ela havia saído de Manacapuru (a 84 quilômetros de Manaus) para morar em Bragança Paulista com o namorado.

O caso, que é tratado como feminicídio, é acompanhado pela Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Amazonas. Nesta sexta-feira (01/11), familiares da vítima foram atendidos pela deputada estadual Alessandra Campelo (Podemos) junto com a equipe técnica do órgão da rede estadual de proteção à mulher.

Além do apoio psicossocial e jurídico para acompanhar toda as etapas do processo, a deputada Alessandra Campelo ligou para o governador Wilson Lima, que garantiu o apoio do Governo do Estado para o translado do corpo da vítima. No dia anterior, a família tinha lançado uma vaquinha on line com objetivo de arrecadar R$ 15 mil para o pagamento da despesa com o transporte aéreo do corpo de Clisia.

“Nós entramos em contato com o Governo do Estado e o governador determinou que o escritório de representação do Amazonas em São Paulo cuide da parte burocrática, da tramitação, para que o corpo dela seja liberado e, ao chegar a Manaus, a gente vai providenciar o transporte para o Rio Preto da Eva, que é onde vivem os pais da Clisia”, informou a deputada Alessandra Campelo.

Suspeito é preso em MG

Edson Fernando Cardoso, de 36 anos, foi preso na última quinta-feira (31/10) na cidade de Extrema, em Minas Gerais. Ele era o namorado e apontado como principal suspeito pela morte de Clísia. Edson, que também é natural de Manacapuru (AM), teve a prisão preventiva decretada e segue à disposição da Justiça.