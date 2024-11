O Amazonas registrou 2,5 mil queimadas em outubro deste ano e, com isso, o mês já é considerado o segundo pior desde 1998, quando o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) começou a série histórica. Até o momento, o recorde para o mês foi registrado em outubro de 2023. Na ocasião, o estado registrou 3.858 incêndios.

Com isso, o estado soma mais de 24 mil queimadas em 2024 e, com isso, o ano também já é considerado o pior da série histórica.

O Amazonas está em estado de emergência ambiental por conta das queimadas. O problema começou em julho e chegou ao seu ápice nos meses de agosto e setembro, quando uma onda de fumaça atingiu todas as 62 cidades amazonenses. Na época, uma mancha de fogo com cerca de 500 de extensão também chegou a cobrir o estado. A qualidade do ar foi considera ruim ou péssima.

Segundo o Inpe, de 1º a 31 de outubro deste ano, foram 2.557 focos de calor no estado. Só em 2024, este é o quarto pior mês seguido de queimadas em todo o estado. Só os meses de julho, agosto e setembro, concentram mais de 21 mil focos de calor se somados, segundo informações do g1. Veja abaixo:

Julho: 4.241 focos de calor (o pior dos últimos 26 anos);

4.241 focos de calor (o pior dos últimos 26 anos); Agosto: 10.328 focos de calor (o pior dos últimos 26 anos);

10.328 focos de calor (o pior dos últimos 26 anos); Setembro: 6.879 focos de calor (o 3º pior dos últimos 26 anos).

Apesar do alto índice de queimadas no estado em outubro, nenhum município do Amazonas entrou na lista das cidades que mais a floresta durante o período. O levantamento aponta que o ranking foi liderado por Poconé, no Mato Grosso, e conta ainda com cidades do Pará, Mato Grosso do Sul e Acre.

