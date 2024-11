Em uma corrida sprint no GP de São Paulo marcada por tensão e equilíbrio entre os quatro primeiros colocados, Lando Norris, da McLaren, terminou na primeira posição após ter a vitória cedida pelo seu companheiro de equipe, Oscar Piastri – isso depois de reclamações pelo rádio durante boa parte da corrida.

Após cravar a pole position na véspera, Oscar Piastri já havia falado à imprensa que poderia ceder a posição para Lando Norris e ajudar o companheiro de equipe na briga pelo título mundial.

Depois de um safety car virtual no fim por abandono de Nico Hulkenberg, da Haas, Verstappen ainda tentou atacar Piastri pelo segundo lugar, mas teve que se contentar com a terceira posição, obtida após longa pressão sobre Charles Leclerc. Na volta 18, o holandês conseguiu a manobra por fora para ultrapassar o monegasco. Max está sendo investigado por uma possível infração durante o safety car virtual.

Com a vitória na corrida sprint, Lando Norris soma mais oito pontos na classificação e sobe para 323. Com os seis obtidos após o terceiro lugar, Max Verstappen agora tem 368 – a distância entre os dois caiu para 45 pontos. Leclerc mantém a terceira posição com 296.

Os pilotos da Fórmula 1 retornam à pista de Interlagos ainda neste sábado (2) às 15h (horário de Brasília), na disputa da classificação para a corrida de domingo (3).

