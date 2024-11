A TV Brasil intensifica a cobertura do Campeonato Brasileiro da Série B nesta 35ª rodada, aproximando os torcedores da reta final da competição.

Os confrontos entre Chapecoense e Novorizontino, Ceará e Avaí, Ponte Preta e Paysandu, além de Brusque e Botafogo, são destaques que prometem fortes emoções e definirão o destino de diversas equipes.

A transmissão da TV Brasil inclui pré-jogo, análises de comentaristas e reportagens diretamente dos estádios.

Duelos da Série B prometem agitar a 35ª rodada

O primeiro confronto da rodada será entre Chapecoense e Novorizontino, neste sábado (2), às 17h. A Chapecoense, ocupando a 13ª posição, busca se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o Novorizontino, vice-líder, tenta garantir sua vaga na Série A em 2025.

No domingo (3), Ceará e Avaí se enfrentam às 18h30, com o time cearense focado em manter as chances de conquistar uma vaga entre os quatro primeiros.

Ponte Preta e Paysandu duelam na segunda-feira

Na segunda-feira (4), Ponte Preta e Paysandu entram em campo às 21h, com a TV Brasil exibindo todos os detalhes a partir das 20h45. Em 16º lugar, a Ponte Preta precisa da vitória para aumentar sua vantagem em relação aos times da zona de rebaixamento. O Paysandu, com desempenho equilibrado, está atento aos riscos de descenso e busca consolidar sua permanência.

Jogo entre Brusque e Botafogo encerra a rodada

Na terça-feira (5), Brusque e Botafogo fecham a 35ª rodada às 21h. Em penúltimo lugar, o Brusque precisa vencer para se manter na Série B, enquanto o Botafogo quer melhorar sua posição na tabela. A TV Brasil começa a transmissão 15 minutos antes do apito inicial, com análise pré-jogo.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Acompanhe a Série B na TV Brasil e fique por dentro dos resultados da reta final. https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Brasileirão Série B 2024 na TV Brasil

Chapecoense (SC) x Novorizontino (SP) – sábado, dia 2/11, a partir das 16h45, na TV Brasil

Ceará (CE) x Avaí (SC) – domingo, dia 3/11, a partir das 18h, na TV Brasil

Ponte Preta (SP) x Paysandu (PA) – segunda-feira, dia 4/11, a partir das 20h45, na TV Brasil

Brusque (SC) x Botafogo (SP) – terça-feira, dia 5/11, a partir das 20h45, na TV Brasil

TV Brasil na internet e nas redes sociais

Site – https://tvbrasil.ebc.com.br

Instagram – https://www.instagram.com/tvbrasil

YouTube – https://www.youtube.com/tvbrasil

X – https://x.com/TVBrasil

Facebook – https://www.facebook.com/tvbrasil

TikTok – https://www.tiktok.com/@tvbrasil

TV Brasil Play – http://tvbrasilplay.com.br

O post TV Brasil exibe duelos decisivos rodada da Série B apareceu primeiro em Portal Você Online.