A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) e do Departamento de Polícia do Interior (DPI), realizou, na noite de sexta-feira (1º/11), uma Central Integrada de Fiscalização (CIF), no município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus) e no distrito de Cacau Pirêra, localizado em Iranduba, para dar início aos trabalhos da Operação Hagnos. A operação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), e visa coibir as violências contra crianças e adolescentes.

A CIF contou com a integração de órgãos como Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM), Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Conselho Tutelar, Vigilância Sanitária da Prefeitura de Iranduba e Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente, da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Conforme o delegado Paulo Mavignier, diretor do DPI, o primeiro passo dado pela Polícia Civil no escopo da Operação Hagnos, deflagrada nacionalmente pelo Ministério da Justiça, foi o de conscientização sobre a proteção das crianças e adolescentes no interior do Estado.

“Realizamos essa CIF para orientar os proprietários de bares e outros comércios sobre os crimes contra crianças e adolescentes. E na ocasião, contamos com a integração de outros órgãos de fiscalização para somar forças neste trabalho. Iremos seguir firmes até o fim da operação, que se iniciou na sexta-feira e vai até o dia 29 de novembro”, explicou o delegado

Segundo a delegada Juliana Tuma, titular da Depca, as equipes policiais e de fiscalização realizaram fiscalizações em bares, restaurantes e entre outros estabelecimentos, para identificar a presença de crianças e adolescentes nos locais, considerados inadequados para a faixa etária desse público.

“O destaque desta CIF foi levar à população a necessidade de conscientização integral para com crianças e adolescentes, para que desta forma possamos protegê-los dos possíveis males que podem ocorrer, caso eles frequentem lugares não permitidos por Lei”, citou a delegada.

Ainda segundo a delegada, na sexta-feira, o Pró Vida realizou duas palestras, ligadas à Operação Hagnos, em escolas da zona rural de Manaus e interior do Amazonas, atendendo alunos dos ensinos fundamental e médio e pais e responsáveis, sobre prevenção às drogas e crimes cibernéticos.

Operação Hagnos

A Operação Hagnos iniciou na sexta-feira (1º/11) e seguirá até o dia 29 de novembro, em todo o estado do Amazonas, coordenada nacionalmente pelo Ministério da Justiça, a fim de combater os crimes contra crianças e adolescentes do Brasil.