O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), entregou nesta sexta-feira (16), equipamentos de uso hospitalar para melhorar o atendimento aos pacientes do Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio, localizado na zona leste de Manaus.

Ao todo, foram entregues 275 itens hospitalares, entre eles, 24 cadeiras de banho e quatro cadeiras de rodas. Segundo o diretor-geral do HPS João Lúcio, João Carlos, o hospital não recebia esses tipo de equipamento desde 2016, quando foi beneficiado com uma doação.

“Estamos recebendo 24 cadeiras e vamos receber mais 16. Os servidores da unidade estão muito felizes em receber os materiais que são tão essenciais para o atendimento à população, para garantir o conforto deles e dos profissionais da enfermagem”, reforçou o diretor da unidade.

A secretária de Urgência e Emergência da SES, Glenda Nascimento, explica que a aquisição dos materiais só foi possível por repasse dos recursos que o Governo do Amazonas destina para o custeio e a manutenção da unidade de saúde.

“Havia um pouco de dificuldade para oferecer o cuidado devido aos pacientes. Hoje a prioridade é garantir boa estrutura hospitalar na capital e interior”, ressaltou a secretária.

Equipamentos

Uma parte dos 275 itens foi adquirida com os recursos que o hospital recebeu para custeio.

Além das quatro cadeiras de rodas e das 24 cadeiras de banho, também foram entregues: 18 cadeiras de ferro; 27 escadinhas de dois degraus; dois armários de vidro; 115 suportes de soro; 10 carros de emergência; seis mesas inox; três carrinhos de oxigênio grandes; três carrinhos de oxigênios pequenos; 20 comadres inox; 32 comadres de plástico; nove andadores.

