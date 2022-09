O monegasco Charles Leclerc fez a festa dos italianos neste sábado, 10, ao conquistar a pole position para o GP da Itália de Fórmula 1 no último minuto do treino classificatório. Em outra etapa marcada por punições que alteram o grid, o piloto da Ferrari não sofreu penalizações, marcou 1m20s161 e conseguiu garantir a primeira posição da prova que começa às 10 horas (de Brasília) deste domingo, 11. Max Verstappen, da Red Bull Racing, fez o segundo melhor tempo, seguido por Carlos Sainz (Ferrari), Sergio Perez (RBR) e Lewis Hamilton (Mercedes), mas todos estão no grupo de pilotos punidos por alterações no carro. Desta forma, o britânico George Russell, dono do sexto melhor tempo, vai largar da primeira fila com a punição aos rivais.

Confira a classificação

Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Daniel Ricciardo (McLaren) Pierre Gasly (AlphaTauri) Fernando Alonso (Alpine) Max Verstappen (Red Bull) Nyck de Vries (Williams) Zhou Guanyu (Alfa Romeo) Nicholas Latifi (Williams) Sebastian Vettel (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin) Sergio Pérez (Red Bull) Esteban Ocon (Alpine) Valtteri Bottas (Alfa Romeo) Kevin Magnussen (Haas) Mick Schumacher (Haas) Carlos Sainz Jr. (Ferrari) Lewis Hamilton (Mercedes) Yuki Tsunoda (AlphaTauri)