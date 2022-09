Os municípios do país vão ter hora de início e término das eleições de acordo com o fuso-horário local.

Nas Eleições Gerais de 2022, as seções eleitorais serão abertas às 8h e encerrarão os trabalhos às 17h do horário de Brasília (DF), em todo o país.

A uniformização do horário de votação segue uma determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Desse modo, diferente das eleições anteriores, os municípios do país vão ter hora de início e término das eleições de acordo com o fuso-horário local.

Sendo assim, em Manaus e na maioria do municípios do Amazonas, as eleições começarão às 7h e terminarão às 16h.

No entanto, em onze municípios do estado as votações vão iniciar às 6h e terminar às 15h.

São eles: Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamim Constant, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Tabatinga, São Paulo de Olivença e Jutaí.

