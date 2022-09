Duas das principais intervenções viárias em andamento pelo Governo do Estado, em Manaus, as obras dos Anéis viários Leste e Sul ganham ritmo com o emprego de cerca de 350 operários em diversas frentes de trabalho. Além de desafogar o trânsito, os novos corredores viários representam valorização imobiliária e mais facilidade para escoamento de produtos.

Executada por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), as obras somam R$ 362,9 milhões em investimentos.

Com 75% de conclusão, a obra do Anel Sul é a mais avançada. Ao todo, sete frentes de trabalho estão em andamento, incluindo obras de pavimentação, asfaltamento, limpeza, drenagem, terraplanagem e também instalação elétrica, com a mão de obra de mais de 150 trabalhadores.

“O andamento da obra está simplesmente na parte de execução de pavimentação, com a troca dos trechos da pista antiga, para pista nova que está sendo executada”, explicou o fiscal da obra, engenheiro Francisco de Souza.

Já nas obras realizadas no Anel Leste, são seis frentes de trabalho, com operários engajados na terraplanagem, limpeza, drenagem, pavimentação e asfaltamento. São mais de 200 trabalhadores.

“Aqui no Anel Leste, a gente está executando praticamente todas as etapas de uma obra, desde a limpeza de uma camada vegetal, até o movimento de terra, tratamento e, como vocês estão vendo também, a parte de imprimação e pavimentação. Em 2022, a gente está com uma meta de conseguir asfaltar cerca de sete a oito quilômetros, que seria essa primeira parte, perto do Musa”, afirmou o fiscal da obra, engenheiro Edgar Pinheiro.

Considerada a maior intervenção urbana da capital, o Anel Leste inicia no trevo da avenida dos Oitis e termina na avenida Margarita, no trecho compreendido da Reserva Florestal Adolfo Ducke.

O Anel Sul tem início no viaduto Lydia da Eira Corrêa, localizado no entroncamento da Estrada do Tarumã e as avenidas Torquato Tapajós e Arquiteto José Henriques e segue até a avenida Santos Dumont. A primeira etapa, entre o viaduto Lydia da Eira Corrêa e a ponte do Tarumã, já foi entregue pelo governador.

Os dois complexos facilitarão o acesso ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e às rodovias AM-010 e BR-174.