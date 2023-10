O Governo do Amazonas montou uma força-tarefa para atender moradores da comunidade do Arumã, em Beruri (a 173 quilômetros de Manaus), após um desbarrancamento ocorrido na noite deste sábado (30/09). Por determinação do governador Wilson Lima, uma equipe de policiais militares e técnicos da Defesa Civil se deslocaram ainda ontem para a comunidade e, na manhã deste domingo (1º/10), cerca de 30 profissionais de diversos órgãos do Estado seguiram para a localidade, saindo de Manacapuru e Manaus, respectivamente.

Os trabalhos estão sendo coordenados pela Defesa Civil do Amazonas e Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas(CBMAM), que enviou mergulhadores e especialistas habilitados para resgate em áreas colapsadas. De acordo com dados do órgão, o desastre natural, conhecido na região como Terras Caídas, atingiu mais de 40 residências e afetou cerca de 200 pessoas. Até o momento, há confirmado o óbito de uma criança e quatro desaparecidos, sendo três soterrados e uma pessoa no rio.

O Governador Wilson Lima prestou solidariedade às vítimas. “Minha solidariedade e orações às famílias atingidas. Determinei total apoio nas buscas e assistência às vítimas do desbarrancamento. Nossas equipes estão em campo para fazer o que for preciso.”, disse o Governador

Na noite de sábado, logo após o ocorrido, uma equipe, composta por Policiais Militares e agentes da Defesa Civil estadual que atuam em Beruri, se deslocou até o local, onde realizaram os primeiros atendimentos.

Além da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, a força-tarefa é composta por profissionais das Secretarias de Estado de Assistência Social (Seas), Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), de Saúde (SES), Meio Ambiente (Sema), Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) e Instituto Médico Legal (IML).

O Comandante de Bombeiros da Capital (CBC), Coronel Reinaldo Menezes, falou sobre o grupo formado para atender a ocorrência.

“Estão indo combatentes, militares do quadro de saúde para dar apoio no que for necessário na área de enfermagem e médica. E nossas equipes estão indo ainda com várias outras equipes do Estado. O Governo do Amazonas está dando todo apoio que será importante nas ações tanto de cuidado das famílias, quanto nas ações de resgate”, afirmou.

O subtenente Emerson Silva, responsável pela 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros de Manacapuru, explicou que a equipe montou uma base na Comunidade São Lázaro, que fica ao lado do local atingido, para coordenar os atendimentos. “As pessoas, na hora do desastre natural, se abrigaram na mata e, pela parte da manhã de hoje, já foram resgatadas, com ferimentos leves, que estão sendo atendidas na comunidade São Lázaro, onde foi montada toda uma logística para atender as vítimas”, afirmou.

Apoio humanitário

A Secretária de Meio Ambiente também está dando apoio humanitário à comunidade Arumã, localizada na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Piagaçu Purus.

O órgão vai entregar 150 cestas básicas, 150 kits de higiene pessoal, 100 garrafões de água de 20 litros e 180 frangos aos moradores, adquiridos com apoio do Programa Áreas Protegidas da Amazônia (Arpa), do Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática.