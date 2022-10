O Fluminense venceu o Avaí por 3 a 0, neste domingo (16), em uma Ressacada silenciosa por conta da ausência do público, e colocou fim à pior sequência que viveu na temporada – foram três derrotas seguidas. O Tricolor marcou com Cano, David Braz e Martinelli, e a vitória fez a equipe retornar ao G-4 do Campeonato Brasileiro. O Leão da Ilha, por sua vez, amarga a quinta derrota seguida.

O jogo deste domingo foi realizado com portões fechados para torcedores, já que o time catarinense foi punido pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) por causa do corte dos cabos do VAR no duelo contra o Atlético-GO, em 1º de outubro.

Com a vitória, o Flu encerra o jejum após três derrotas consecutivas, chega aos 54 pontos e volta ao G4 na quarta colocação. O time de Diniz está empatado em pontos — mas leva a vantagem por ter uma vitória a mais — com o Corinthians, que caiu para quinto e tem um jogo a menos após a partida contra o Goiás, que seria realizada ontem, ser suspensa pelo STJD. O Avaí, por sua vez, segue na vice-lanterna, com 28 pontos.

O Tricolor volta a campo no próximo domingo (23), às 16h (horário de Brasília), quando recebe o Botafogo em clássico no Maracanã. Um dia antes, às 21h (horário de Brasília), a equipe de Lisca enfrenta o líder Palmeiras, no Allianz Parque.

