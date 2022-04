Avalie o post

O festival, que é aberto ao público, visa descobrir e divulgar talentos culturais, escolher a melhor composição inédita, estimular a participação de compositores, cantores e artistas da capital, além de fomentar a economia criativa.

Os artistas Humberto Vieira, Jânio Queiroz, Edilene Farias, Cleber Faba, Salomão Rosy, Ketlen Nascimento, Léo Monteiro, Rebeca Leitão, Toty Navegante e Ludi Souza, cantaram na primeira noite do evento, que vai premiar, em dinheiro, os cinco primeiros colocados, além das categorias de melhor letra, arranjo e intérprete, totalizando mais de R$ 43 mil em premiação.

A segunda etapa do evento acontece nesta quinta-feira (7), também no Parque Municipal do Idoso, de 15h às 22h. Durante a tarde, é realizada uma feira de artesanato de produtos diversos e, de 19h às 20h, acontecem as apresentações musicais.

De acordo com o coordenador-geral do evento, Rogério Pimenta, o objetivo do festival é revelar novos talentos e valorizar os artistas da terra.

“A ideia central do Femuarte é revelar novos talentos e trazer de volta a emoção dos compositores em participarem de grandes festivais em Manaus, e com uma premiação atrativa”.

A grande final do Femuarte acontece na sexta-feira (8), no Teatro Amazonas, localizado no Largo São Sebastião, Centro. O acesso ao teatro será por ordem de chegada, e só será permitido a entrada mediante a apresentação da carteira de vacinação contra a Covid-19.

Fonte: Manauscult

Fotos: Semcom

