O candidato do MDB ao governo do Amazonas, senador Eduardo Braga, divulgou nesta sexta-feira (30), uma fake news após manipular pesquisa do Instituto Pontual Pesquisas, e afirmar que está no segundo turno das eleições, com 23,5% de intenções de voto, próximo de Wilson Lima (União Brasil), que lidera com 39,9% – 13 pontos percentuais à frente do segundo colocado, o candidato do Cidadania Amazonino Mendes, em segundo lugar com com 22,5% da preferência dos eleitores. Eduardo tem 19,2%.

Quando são considerados os votos válidos, Wilson Lima tem 39,9%, em segundo está Amazonino Mendes com 24,9% e Braga tem 21,3%. Veja os números reais da pesquisa abaixo:

Para que Braga ultrapasse Amazonino, ele teria que disparar no dia da eleição em torno de 3% da preferência dos votos dos eleitores.

Ao contrário do que disse Eduardo Braga, a Pontual Pesquisas não divulgou nenhum dado referente às pesquisas do segundo turno das eleições, como utilizado nas redes sociais do candidato. Abaixo os números falsos publicos pelo candidato:

