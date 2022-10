Pesquisa aponta atual governador candidato à reeleição tem 40,7% dos votos válidos e pode definir a corrida eleitoral nesse domingo

Pesquisa do Direto ao Ponto sobre a disputa pelo governo do Amazonas divulgada nesta sexta-feira (30) mostra o governador Wilson Lima (União Brasil), candidato à reeleição, liderando a corrida eleitoral com 36,7% das intenções de voto; seguido pelo ex-governador Amazonino Mendes (Cidadania), com 23,4%; e pelo senador Eduardo Braga (MDB), com 17,2%.

Depois aparecem Ricardo Nicolau (Solidariedade) com 7,2%; Carol Braz (PDT), com 3,6%; Henrique Oliveira (Podemos), com 1,3%; Israel Tuyuka (PSOL), com 0,5%; e Nair Blair (Agir), com 0,3%.

Brancos e nulos correspondem a 6,7% e não sabe ou não responderam são 3,1%.

Votos válidos

Em votos válidos, Wilson Lima tem 40,7%; Amazonino Mendes tem 26%; e Eduardo Braga tem 19,1%.

Os demais candidatos somam 14,2% dos votos.

Os votos válidos, que excluem os votos em branco e nulos, determinam o resultado das eleições.

Nas disputas para presidente e governador, o candidato que atinge mais de 50% dos votos válidos vence as eleições no primeiro turno. Caso nenhum alcance esse percentual, é realizado um segundo turno.

Cenário Espontâneo

No cenário de pesquisa espontânea, Wilson Lima lidera com 30,2%; Amazonino aparece com 15,7%; e Eduardo Braga aparece com 10,3%.

Os demais nomes e brancos e nulos somam 7%.

Os que dizem que ainda não sabem em quem votar ou não responderam somam 36%.

Segundo turno

Nas simulações de segundo turno, Wilson Lima vence Amazonino Mendes e Eduardo Braga em dois cenários testados.

No primeiro, Wilson Lima teria 47,4% contra Amazonino Mendes, com 41,9%, o que corresponde a uma diferença de 5,5% pontos.

Brancos e nulos somam 8,4% e 2,3% dos entrevistados não sabem ou não responderam em quem vão votar.

No segundo cenário, Wilson Lima teria 45,8% contra Eduardo Braga, com 40,3%, uma diferença de 5,5% pontos.

Brancos e nulos somam 11,8%, e 2,1% dos entrevistados não sabem ou não responderam em quem vão votar.

No terceiro cenário, Amazonino Mendes tem 45,5% e Eduardo Braga tem 37,6% das intenções de voto. Uma diferença de 7,9% pontos.

Brancos e nulos somam 13,8%, e 3,1% dos entrevistados não sabem ou não responderam em quem vão votar.

Senado do Amazonas – Estimulada

Na disputa para o Senado Federal, Omar Aziz (PSD), candidato à reeleição, aparece com 31,3%; Coronel Menezes (PL) com 26,6%; e Arthur Neto (PSDB) com 17,7%.

Luiz Castro (PDT) aparece com 3,8%; Pastor Peter Miranda (Agir) com 2,7%; Marília Freire (PSOL) com 1,7%; e Elissandro Bessa (Solidariedade) com 1,2% das intenções de voto.

Os que dizem votar em branco ou nulo somam 8,8%. Os que não sabem ou não responderam em quem vão votar correspondem a 6,2%.

Senado do Amazonas – Espontânea

No cenário de pesquisa espontânea, empatados tecnicamente aparecem Omar Aziz, com 13% e Coronel Menezes, com 11,9%. Logo atrás aparece Arthur Neto com 5,7%.

Os demais nomes e brancos e nulos somam 4,6%.

Os que dizem que ainda não sabem em quem votar ou não responderam, somam 64,8%.

Manaus e interior

Foram ouvidas 1.900 pessoas, sendo 1.100 em Manaus e 800 no interior do Amazonas (Careiro, Coari, Humaitá, Itacoatiara, Manacapuru, Maués, Novo Airão, Parintins, Tabatinga e Tefé).

A margem de erro é de 2,55% para mais ou para menos, com um grau de confiabilidade de 95,5%.

O período de campo foi entre 21 e 26 de setembro de 2022.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o Nº AM-09644/2022. O Direto ao Ponto Pesquisas foi a contratante e executora do estudo.

