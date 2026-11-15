O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), mobilizou 929 servidores estaduais para reforçar a segurança durante o segundo e último dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, neste domingo (15/11). A operação é coordenada diretamente do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), em Manaus, e envolve ações de policiamento, escolta dos malotes de provas, monitoramento por câmeras e equipes de prontidão para atender possíveis ocorrências na capital e no interior.

A mobilização reúne dez órgãos estaduais, com 929 profissionais empenhados exclusivamente na operação, além do efetivo da rede estadual de saúde, que permanece de prontidão para atender eventuais emergências. O trabalho integrado também conta com a participação de instituições federais, municipais e parceiros responsáveis pela logística e pelo funcionamento dos locais de aplicação.

O esquema de segurança foi mantido após o primeiro domingo de provas, realizado no dia 8 de novembro, quando os candidatos responderam às questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação. Neste domingo (15/11), os participantes realizam as provas de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Neste ano, mais de 41 mil estudantes da 3ª série do Ensino Médio da rede estadual estão inscritos no exame. Para a aplicação das provas, o Governo do Amazonas disponibilizou 260 escolas estaduais, reforçando a necessidade de uma atuação coordenada para garantir a segurança dos candidatos e o andamento das atividades.

Monitoramento e segurança

As ações de segurança tiveram início às 10h, com a escolta dos malotes de provas realizada pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM). As equipes acompanham o deslocamento do material até os locais de aplicação, garantindo a segurança durante o transporte e a entrega.

Paralelamente, o CICC concentra representantes das instituições envolvidas na operação, permitindo o acompanhamento em tempo real das ações e a comunicação direta entre as equipes. O monitoramento por câmeras também possibilita a identificação de situações que possam comprometer o andamento do exame, agilizando a tomada de decisões e o atendimento às ocorrências.

O coordenador da operação, sargento Elias Castro, destacou que a presença dos órgãos em um mesmo ambiente facilita a comunicação e permite respostas mais rápidas diante de possíveis intercorrências.

“Tudo é acompanhado por aqui. Então, como estamos integrados, estamos todos no mesmo local, se houver alguma intercorrência, fica mais fácil sanar em tempo hábil. Temos esse espaço para agregar esses órgãos para que todo mundo fique ocupando o mesmo espaço e todo mundo possa estar ciente das decisões que vão afetar de alguma forma a operação”, explicou.

Atuação integrada

A operação envolve representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Perícia Criminal, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (Seduc), além de outras instituições estaduais.

O trabalho também conta com a participação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Cebraspe, Correios, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e Âmbar Energia, que atuam de forma articulada conforme suas respectivas atribuições.

Durante todo o período de aplicação das provas, as equipes permanecem de prontidão para atender eventuais demandas, incluindo ocorrências policiais, emergências médicas, situações relacionadas ao trânsito e possíveis intercorrências no fornecimento de energia elétrica