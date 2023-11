O Governo do Amazonas, por meio do Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga a oferta de 196 vagas de emprego para esta quinta-feira (16).

Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência).

Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.

Vagas Disponíveis

10 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO – I

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

Ter pelo menos uma experiência na indústria, possuir curso de TBO.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: OPERADOR(A) DE MÁQUINAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

Ter experiência como operador(a) de máquina na indústria em geral, diferencial possuir cursos na área industrial.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO – II

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

Ter experiência no polo de duas rodas (motocicletas ou bicicletas), estar com certificado de reservista em mãos e ter disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE T.I

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior Cursando;

Com experiência na função.

Ter experiência em pacote Office, Manutenção de Hardware, Instalação de Windows, desejável ter vivência com sistemas, conhecimentos em instalações e configuração de microcomputadores e notebooks.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE SOCIAL MÍDIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior Cursando (Designer, Marketing ou Jornalismo);

Com experiência na função.

Ter portfólio será um diferencial, ter conhecimento em corel draw, illustrador, photoshop, marketing digital.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: ATENDENTE DE CAFETERIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

Ter experiência como atendente de lanchonete, atendente de restaurante ou que já tenha trabalhado em atendimento na área de alimentação em geral, ter disponibilidade para horário de shopping.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Cursando;

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: PROMOTOR(A) DE VENDAS COM MOTO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

Possuir moto própria e CNH A.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: MOTORISTA – CAT D

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: OPERADOR DE CAIXA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: GERENTE PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

Ter disponibilidade para residir em AUTAZES.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

Escolaridade: Ensino Superior Completo;

Com experiência na função.

Ter experiência em contratações, folha de pagamento, treinamentos e conhecimento na área de psicologia profissional.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: GERENTE DE COBRANÇA

Escolaridade: Ensino Superior Completo;

Com experiência na função.

Experiência em cobranças, inadimplência, conhecimento em Excel etc.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

40 VAGAS: COBRADOR APRENDIZ

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto;

Primeiro emprego.

Obrigatório certificado de dispensa militar.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CONSULTOR(A) DE VENDAS TINTAS

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

Com experiência em vendas de acessórios para pinturas e materiais de construção.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: VENDEDOR (TINTAS AUTOMOTIVAS)

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

Com experiência em vendas de tintas automotivas e pigmentação em geral, conhecimento em orientação ao cliente sobre tintas automotivas

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: GARÇOM

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

Ter curso desejável em Garçom ou Barman

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CHURRASQUEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: COZINHEIRO (A)

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

Ter curso desejável em Gastronomia.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MOTORISTA DE CAMINHÃO I – CAT. D

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

Ter curso de direção defensiva.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Precisa morar nas adjacências da zona norte e disponibilidade para trabalhar no km 03, da Br 174 (fica 5 minutos depois da barreira).

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS AUTOMOTIVA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Ter CNH Categoria D, experiência comprovada em CTPS, preferencialmente ter trabalhado em construção civil, obras de pavimentação e terraplanagem.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Ter CNH A e moto própria.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

20 VAGAS: CONSULTOR(A) DE ATENDIMENTO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

Ser proativo, técnicas de vendas, relacionamento interpessoal e comunicativo.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

30 VAGAS: SOLDADOR ELETRODO/MIG

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Ter experiência em eletrodo e solda Mig.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

30 VAGAS: MONTADOR NAVAL

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

15 VAGAS: SOLDADOR JR (MIG/MAG)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo ou Médio Cursando.

Com experiência na função.

Ter experiência em Solda Mig/Mag

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: VENDEDOR(A) INTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Curso desejável na área de: atendimento ao cliente, vendas, informática básica

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado

Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD)

02 VAGAS: PROMOTOR DE VENDAS II (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Sem experiência na função.

Ter como diferencial o curso de atendimento ao cliente.

A vaga de promotor requer empenho nas demandas, proatividade do candidato e atuará na área de vendas da loja.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

01 VAGA: PROMOTOR DE VENDAS I (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto.

Sem experiência na função.

Ter Pacote Office básico.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado

O post Emprego: veja vagas do Sine Amazonas nesta quinta-feira apareceu primeiro em Portal Você Online.