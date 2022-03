Avalie o post

Empreendedorismo na na 3ª idade – Aos 78 anos, seu Antônio Gomes é um exemplo de que a terceira idade está com tudo no mundo dos negócios. Ele é dono de um ponto de vendas de água de coco, no bairro Tancredo Neves, zona Leste de Manaus. E há três anos refresca a vizinhança em meio ao calor manauara.

“Todo negócio é bom. Eu já tenho o começo da clientela e o que eu penso é em crescer mais e ter mais renda, porque tendo mais renda a gente tem também mais qualidade de vida”, disse.



Seu Antônio Gomes é um exemplo de que a terceira idade está com tudo no mundo dos negócios. Foto: Carlos Soares/SecomSeu Antônio faz parte do grupo de empreendedores do programa Idoso Empreendedor, linha de crédito que beneficiou mais de 800 idosos em todo o Amazonas. Lançado em julho do ano passado pelo governo do Estado, o projeto é direcionado a pessoas de baixa renda, acima dos 60 anos de idade.

A secretária executiva adjunta da Pessoa Idosa, Luciana Andrade explicou que um dos objetivos é ajudar, principalmente o público da terceira da idade que foi afetado financeiramente pela pandemia.

“A equipe social faz todo o trabalho, o estudo com eles, para verificar se eles não estão passando por uma situação de abuso financeiro. Há um cuidado pra ter a certeza que aquele crédito vai realmente para o idoso, para aumentar sua fonte de renda. E assim a gente pode promover a autonomia e inclusão no mercado de trabalho enquanto agente social”, comentou.

O projeto é uma parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, (Sejusc) e Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam). É oferecendo microcrédito com recursos que vão de R$ 5 mil reais na capital amazonense (sem avalista) e até R$ 8 mil reais no interior do Estado.

Para solicitar o recurso financeiro do Idoso Empreendedor, é necessário acessar o site da Afeam, na aba (credito-amazonas-idoso-empreendedor) e conferir se possui os requisitos para receber o benefício.

Caso você descubra que se encaixa nos critérios, é necessário ir até um dos seguintes locais, 8h e 14h:

