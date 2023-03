Neymar, conhecido por manter a vida pessoal discreta, surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar uma foto com a namorada, a influenciadora Bruna Biancardi.

O camisa 10 segue em Paris se recuperando da cirurgia no tornozelo direito feita no último dia 10. Além da namorada, Neymar fez questão de mostrar que está acompanhado do filho, Davi Lucca, e de Valentim, o outro filho de Carol Dantas, mãe de Davi.

Neymar postou nas redes sociais o carinho do fim de semana. (Foto: Reprodução)

O casal, que havia se separado por alguns meses, reatou o relacionamento e apareceu em clima de romance no registro compartilhado pelo jogador.

Através dos Stories, Bruna repostou a foto e ainda entregou um momento de intimidade do casal ao escrever: "Encosta e dorme, nunca vi tanta facilidade". A postagem dos dois rendeu muitos comentários e elogios dos fãs.

Neymar e Bruna reataram o namoro no início deste ano, depois de passarem o réveillon juntos em Paris. Apesar de terem ficado separados por seis meses, os dois nunca perderam contato e agora estão juntos novamente.

Na última semana, saíram muito boatos de que o casal estaria esperando um bebê. No entanto, a assessoria de imprensa do Neymar e da Bruna negou que a modelo estivesse grávida.