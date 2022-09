Operação da PF que visa prevenir e reprimir a prática de crimes eleitorais abordou na noite de quarta-feira (28), irmão de candidato a Deputado Federal no Amazonas, que estava saindo de sua residência com o montante de R$ 34 mil em dinheiro.

A Polícia Federal cumpriu a apreensão, que partiu do recebimento uma denúncia anônima no final da tarde desta quata-feira (28), com informações de que o irmão do candidato a Deputado Federal estaria fazendo liberações de valores exorbitantes em dinheiro para líderes de partidos políticos para possível compra de votos.

Em Operação, a equipe policial abordou o familiar do candidato que estava saindo de sua residência em veículo particular, já em via pública, em um bairro da Zona Centro Oeste de Manaus, momento em que foi encontrado o dinheiro.

A Polícia apreendeu o dinheiro e instaurou inquérito policial para esclarecer os fatos e a origem dos valores, até o momento não comprovada.

Vale ressaltar que a PF intensificou a fiscalização no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, no Aeroclube do Amazonas e nos portos de Manaus, além de estar presente em algumas cidades do interior do estado, como parte da Operação Eleições 2022.

