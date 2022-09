O Corpo de Bombeiro conseguiu retirar, até o meio-dia desta quinta-feira (29), dois veículos da área de desmoronamento da ponte Paraná do Curuçá, na BR-319, nas proximidades do município de Careiro da Várzea. As informações são do Portal A Crítica.

De acordo com a publicação, um caminhão deverá ser removido do local, além de outros cinco veículos.

“Hoje os carros ainda estão lá. O trabalho é cauteloso, no entanto, já retiramos dois carros e está sendo preparada a remoção de um terceiro. É devagar esse trabalho para que não haja incidentes”, afirmou o comandante Geral do CBMAM (foto de capa), coronel Orleilso Ximenes Muniz, ao A Crítica.

Oito mergulhadores da corporação fazem as operações na localidade e o trabalho exige cuidado porque há carros submersos. De acordo com a autoridade, primeiro é necessário estabilizar um veículo debaixo da água para começar a ação de retirada.

De acordo com ele, até o momento, há três óbitos em decorrência do desmoronamento. Mas ele não descarta aumento dos números devido aos desaparecidos.

Fonte: Portal A Crítica