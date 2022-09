O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou de comício nesta quinta-feira, 22/9, em Manaus. No palanque estavam o candidato ao Senado Coronel Menezes (PL) e pelo candidato à reeleição ao governo do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil).

Bolsonaro defendeu pautas conservadoras, como a manutenção da proibição do aborto e das drogas consideradas ilícitas.

O presidente também atacou governos de esquerda na América Latina, relacionando-os ao seu principal adversário: o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Assim como em outros discursos, o atual presidente do Brasil referiu-se a Lula como “bandido de nove dedos”. “Vocês estão aqui em Manaus e se encontram com venezuelanos, vocês conversam com eles. Lá atrás aquele bandido de nove dedos fez campanha para (Hugo) Chávez na Venezuela e depois fez campanha também para (Nicolas) Maduro”, disse Bolsonaro.

Bolsonaro tem 36% das intenções de votos dos amazonenses para a Presidência segundo a última pesquisa Ipec, maior do que os 31% de intenções de voto da pesquisa nacional. Ainda de acordo com o levantamento, o ex-presidente Lula (PT) lidera a disputa no estado, com 43%.

Votos

O candidato à reeleição voltou a pedir para que os apoiadores conversem “com aqueles que pensam diferente” para mudar votos a favor de seus aliados

“Peço a vocês, mais do que votar, [...] conversem com aqueles que pensam diferente para mudar o seu posicionamento para o lado correto. Não queremos que amanhã aconteça com o Brasil o que atualmente acontece com a Venezuela”, disse.

Seminário do 5G

Antes do comício, Bolsonaro participou de um seminário, também em Manaus, sobre a internet 5G, que começou a chegar às capitais brasileiras nos últimos meses.