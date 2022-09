No Amazonas 613 candidatos à eleição estão aptos para serem votados em 2022, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral. Das candidaturas deferidas, 357 são de homens (65%) e 196 de mulheres (36%). A faixa etária com mais candidatos é de 45 a 49 anos, 55% deles são casados, já os solteiros representam 34%.

Os dados do TSE também apontam que negros e índios ainda são minoria na política. Dos 613 candidatos no Amazonas, Estado com a maior população de índios do Brasil, apenas 16 são indígenas e 34 são pretos. A maioria, 330 são pardos e 172, brancos.

Mais da metade dos candidatos, 332, possuem ensino superior completo e 142 ensino médio completo.

No ranking de ocupações que mais têm candidatos, a empresarial lidera com 97 empresários. Em seguida de advogado, com 36; policial militar com 27; servidor público com 15 e assistente social com 15 também. Nesta lista ainda aparecem 29 vereadores que tentam se eleger no legislativo estadual e 28 deputados.

Eleição 2022

Este ano, o eleitor terá que votar em cinco representantes. O primeiro cargo que aparece na urna é de deputado federal, em seguida de deputado estadual, senador, governador e presidente da república.

Dos oito candidatos ao governo do Amazonas, sete estão deferidos, apenas Nair Blair (Agir) teve o registro indeferido. A candidata recorreu da decisão.

Já para o cargo de senador, apenas cinco estão com registro de candidatura deferidos. Após julgamento do TRE/AM, Marília Freire (Psol) e Pastor Peter Miranda (Agir) seguem com pendência de julgamento, e Chico Preto (Avante), indeferido com recurso.

Para deputado federal concorrem 138 candidatos, e para estadual 387.