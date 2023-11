O médico cirurgião plástico, Euler Ribeiro Filho, está fazendo história ao estrear como o primeiro regente do capítulo de mamoplastia do Amazonas no 59° Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica, que acontece em São Paulo. Com vasta experiência na área, o especialista ministra um disputado curso nesta sexta-feira (17), no qual apresenta de maneira didática para médicos de todo o País as mais diversas formas de abordagem em relação as mamas acometidas por patologias variadas, propondo um tratamento com resultados duradouros.

Doutor Euler Ribeiro Filho ressaltou a importância do congresso e a representatividade dos profissionais amazonenses no cenário mundial da cirurgia plástica. Organizado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o Congresso é o mais relevante do Brasil a nível mundial, com participantes de outros países e a presença dos principais nomes da cirurgia plástica em todas as áreas. O médico declarou ser uma honra poder ter a oportunidade de representar o Amazonas e mostrar a qualidade dos profissionais que atuam na região.

"Eu me sinto honrado em ser o primeiro do Amazonas a ser regente nesse curso, de uma das áreas que eu mais atuo e mais me fascina", disse Euler Ribeiro Filho, destacando ainda o talento e a expertise dos profissionais do Amazonas e do Brasil como um todo.

“A evolução da clínica da cirurgia plástica no Amazonas está bem consolidada; as pessoas que se formaram e que executam a plástica no Amazonas têm qualidade na formação tanto do ponto de vista do curso de medicina quanto do curso de cirurgia geral, mas principalmente do curso de cirurgia plástica”, completou.

De acordo com o doutor Euler Ribeiro Filho, o curso vai abordar as técnicas mais consagradas para inovações de retalhos e preenchimento, passando ainda pela clínica cirúrgica de Explante com mastopexia. Segundo o médico, o curso finaliza mostrando que mesmo operando com todos os cuidados necessários, algumas complicações sempre podem aparecer e, para isso, são necessárias condutas orientando a resolução dessas situações.