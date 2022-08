A Defensoria Pública Especializada em Interesses Coletivos lançou uma consulta pública para avaliar a opinião da população sobre a transferência da Rodoviária Municipal de Manaus para o Terminal 6, localizado no bairro Lago Azul, na Zona Norte. A ideia surgiu após a Defensoria participar de uma audiência pública, no início do mês, onde usuários e permissionários questionaram a falta de informação sobre a mudança de endereço.

De acordo com o defensor público Rodolfo Lôbo, a consulta vai possibilitar uma melhor percepção sobre o que as pessoas pensam em relação à transferência e quais melhorias elas desejam.

“Nós queremos ouvir as pessoas, principalmente as que usam a rodoviária diariamente, como os viajantes, as agências de viagem, vendedores, taxistas e motoristas de aplicativo que são pessoas que trabalham na região, para saber onde elas querem ir, onde elas querem ficar, qual o melhor trajeto e o que deve ser melhorado na rodoviária de Manaus. Dessa forma nós vamos poder provocar o Estado e Município”, enfatizou.

Para acessar a consulta pública, o interessado deve acessar o link https://bit.ly/3QMcBVD e responder ao questionário. Outra opção é acessar o site defensoria.am.def.br e clicar no banner “Consulta Pública”, para acessar a versão on-line ou imprimir e responder a versão em PDF. Quem optar pela versão em PDF, deve encaminhar o documento respondido para o e-mail dpeac@defensoria.am.def.br ou pelo Telegram (92-98416-6762). Todas as informações devem ser preenchidas para serem validadas.

Segundo Lôbo, a consulta ficará disponível até o dia 8 de setembro e após a coleta e análise das informações, a Defensoria deve reunir com o Estado e o Município em busca de soluções.