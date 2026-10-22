CarrefourReprodução/TV GloboO Carrefour Brasil confirmou a venda de 22 imóveis da rede ao fundo imobiliário Pátria Renda Urbana, ligado à gestora Pátria Investimentos.Após a negociação, a empresa continuará usando os espaços para suas atividades comerciais, mas passará a pagar aluguel para manter as lojas em funcionamento. O valor da transação não foi divulgado.🗒️ Tem alguma sugestão de reportagem? Mande para o g1➡️ A operação foi submetida ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), órgão responsável por analisar fusões e aquisições de empresas no Brasil e ainda depende de aprovação.Agora no g1Como funciona o negócioA transação segue o modelo conhecido como sale and leaseback, onde uma empresa vende um imóvel e, em seguida, aluga o mesmo espaço para continuar usando-o.Na prática, o Carrefour recebe o dinheiro da venda dos imóveis, enquanto o fundo Pátria passa a ser dono das propriedades e recebe os pagamentos de aluguel.A operação não prevê a transferência das atividades comerciais para outra empresa. Segundo a documentação enviada ao Cade, o grupo Carrefour continuará operando nos endereços após a venda dos imóveis.A estratégia permite que a companhia libere recursos que estavam aplicados em patrimônio imobiliário. O Carrefour, porém, não informou como pretende usar o dinheiro obtido com a transação.Ao g1, a empresa afirmou que a operação faz parte de sua estratégia para destravar valor de seu portfólio imobiliário.Procurado, o Patria ainda não se manifestou.Carrefour também vendeu 21 lojas para o Grupo PereiraEm outra operação, num modelo diferente, o Carrefour vendeu 21 lojas da bandeira Carrefour Bairro para o Grupo Pereira, rede catarinense de varejo alimentar, em um negócio estimado em R$ 360 milhões. Negócio foi anunciado no fim de setembro e aprovado pelo Cade no último dia 7 de outubro.A transação inclui ainda nove drogarias e três postos de combustíveis. As unidades devem passar a operar sob a bandeira Comper.A diferença entre os dois negócios está no que foi vendido. Na operação com o Grupo Pereira, houve a transferência das lojas e de suas atividades comerciais para outra empresa.Já no acordo com o Pátria, o Carrefour vende os imóveis, mas continua operando nos mesmos endereços e passa a pagar aluguel pelo uso dos espaços.Carrefour lidera ranking do varejo alimentar no BrasilO Grupo Carrefour Brasil é a maior empresa do varejo alimentar do país, segundo o Ranking ABRAS 2026, elaborado pela Associação Brasileira de Supermercados em parceria com a NielsenIQ.A companhia registrou faturamento de R$ 123,6 bilhões em 2025, à frente do Assaí Atacadista, que somou R$ 84,7 bilhões, e do Grupo Mateus, com R$ 43,6 bilhões.No Brasil, o grupo reúne diferentes formatos de negócio, incluindo o Atacadão, a rede de atacarejo, além de supermercados Carrefour, Sam’s Club e lojas de proximidade.Carrefour lidera ranking das maiores empresas de varejo alimentarg1