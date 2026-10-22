Dito & Feito: QUEBRA TEU SIGILO, FLÁVIO!

Uns e outros podem até não gosta do Lula. Mas ninguém pode acusá-lo de não se um homem de palavra. O que ele promete, ele cumpre. Domingo passado (18 ), no debate da Band, ele fez um desafio ao adversário Flávio Bolsonaro:

— Flávio, eu vou fazer uma proposta para você para amanhã abrirmos a nossa conta bancária e o nosso sigilo bancário para que o povo brasileiro saiba quem é ladrão nesse país. Eu abro da minha família e você abre da sua. Nós entregamos para o presidente da Suprema Corte e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o seu documento e o meu para avaliarem antes das eleições, para que o povo saiba quem é corrupto e ladrão, porque, senão, eles vão ser enganados de novo –, disse Lula.

Dito e f eito. Nesta terça-feira (20) o presidente enviou ao TSE um requerimento autorizando que sejam levantados seus sigilos bancário, fiscal e telefônico, bem como de seus familiares, desde que o mesmo seja feito pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), seu adversário no segundo turno da corrida presidencial, que ocorre neste domingo (25).

No documento, Lula diz cumprir promessa feita durante o debate na emissora de TV, quando desafiou Flávio a abrir as informações para o eleitor.

Os Silva sem medo

Além do sigilo relativo aos últimos oito anos, o presidente colocou à disposição da Justiça os sigilos da primeira-dama, Janja Lula da Silva, e de seus cinco filhos – Lurian Cordeiro Lula da Silva, Marcos Cláudio Lula da Silva, Fábio Luís Lula da Silva, Sandro Luís Lula da Silva e Luís Claudio Lula da Silva.

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“Este desafio e autorização também abrangem as pessoas jurídicas das quais os candidatos sejam sócios ou administradores, bem como aquelas em cujas contas bancárias figurem como responsáveis financeiros”, diz o documento.

Pessoa jurídica

A peça lista apenas uma pessoa jurídica vinculada a Lula – a L.I.L.S. PALESTRAS, EVENTOS E PUBLICAÇÕES LTDA –, enquanto elenca cinco pessoas jurídicas que teriam ligações com Flávio, incluindo uma offshore.

O documento enviado ao TSE por Lula estabelece um prazo para o candidato da extrema-direita bolsonarista faça o mesmo: quarta-feira (21).

Logo, o prazo acaba nesta noite.

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“A divulgação pública dos dados bancários, fiscais e telefônicos dos dois candidatos, anterior a próxima quarta-feira (21), é fundamental para que a população brasileira seja devidamente informada e possa decidir livremente em quem vai votar”, diz a peça.

Família de rabo preso

Segundo Lula, seus sigilos e de seus familiares devem ser retirados caso Flávio Bolsonaro faça o mesmo em relação a si, à esposa Fernanda, aos pais – o ex-presidente Jair Bolsonaro e a suplente de deputada federal Rogéria Bolsonaro (PL-RJ) – e aos irmãos Carlos, Eduardo e Jair Renan.

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É claro que o País inteiro sabe que, se Flávio topar o desafio proposto pelo requerimento de Lula ao TSE, vai ser um estrago, porque sabemos o que o clã Bolsonaro fez no verão passado.

Quem é ladrão?

A petição foi encaminhada ao presidente do TSE, ministro Kássio Nunes Marques.

— Eu estou disposto a que a sociedade brasileira saiba quem é que é ladrão nesse país, quem é que é corrupto. E eu quero ver se ele tem coragem –, disse Lula nesta terça (20) em evento de campanha em São Luiz.

Correu do pau

No entanto, como era de se esperar, Flávio rachadinha correu do pau.

Enterrado até o pescoço nas investigações de casos polêmicos como os R$ 134 milhões que recebeu do banco Master para o filme “Dark Horse” e na evasão de divisas de um sócio, disse que só abre seu sigilo se for feita, também, a abertura dos dados telefônicos de Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola, ex-chefe de Gabinete do petista.

Perguntar não ofende

O desafio do Lula foi para abrir o sigilo bancários dos dois candidatos e toda a família. Lula abriu os dados da mulher, Janja e de todos os filhos. Inclusive do Lulinha. Agora, respondam aí, por acaso Marcola é membro da família de Lula?

Waldery detona Maria

O empresário Waldery Areosa bateu pesado.

Em vídeo postado em sua redes sociais, nesta terça-feira (20), disse que a candidata ao Governo do Amazonas, Maria do Carmo Seffair (PL), acumula uma dívida de R$ 251 milhões em empréstimos.

“Quer eleger governadora…”

O empresário colocou em cheque a competência da candidata bolsonarista para administrar seus negócios e levantou suspeitas sobre a destinação dos recursos obtidos.

“…Para salvar a empresa da família!”

Areosa cutucou muito mais. Acusou que a candidata de Jair Bolsonaro está querendo se eleger ao Governo do Amazonas “para proteger os interesses empresariais e familiares”.

— Ela quer ser governadora para salvar a empresa e a família! – arregaçou Areosa.

O exército de Lula

Janones : O “general” do Exército de Lula

O canal de WhatsApp “Exército do Lula”, administrado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG), alcançou 7 milhões de seguidores nesta quarta-feira, 21, a quatro dias do segundo turno das eleições presidenciais.

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O grupo é utilizado para mobilizar apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, e ampliar a circulação de conteúdos favoráveis ao petista nas redes sociais.

Tropinha

Já a “Tropa do Flávio”, criada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), reúne cerca de 2 milhões de inscritos.

Estratégia

A estratégia de Janones consiste em publicar convocações para que os integrantes compartilhem vídeos, comentem publicações e ampliem a visibilidade de conteúdos relacionados à campanha de Lula.

400 mil em 40 minutos

Segundo Janones, o canal tinha 5,6 milhões de seguidores cerca de 50 minutos antes de alcançar os 6 milhões.

O deputado afirmou que pediu aos integrantes que convidassem pelo menos mais uma pessoa e que, depois da convocação, o grupo obeteve 400 mil seguidores em 40 minutos.

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— Eu tô simplesmente incrédulo com o que acabou de acontece –, declarou Janones em vídeo publicado nas redes sociais.

Indígenas querem votar…

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) negou gratuidade de transporte fluvial, alimentação e água para membros de 43 aldeias da Terra Indígena Vale do Javari no dia do segundo turno da eleição.

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A juíza Dálethe Borges Messias reconhece a relevância do pedido, mas alega que a solicitação ocorreu fora do prazo legal para organizar a operação.

…Mas justiça impede

O pedido foi feito pela União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja). Embora cite que o direito ao voto pelos indígenas em condição de igualdade é um valor constitucional, a juíza afirma que a Justiça Eleitoral não possui os recursos necessários para custear a operação solicitada.

Repúdio nas aldeias

Diante do impedimento da justiça eleitoral do direito ao voto, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia (Coiab) botou a boca no trombone.

Emitiu nota em que repudia a decisão da juíza Dálethe Borges Messias, do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), que negou o pedido apresentado pela União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja).,

É muito pouco

Tudo que os índios do Vale do Javari queriam era garantir transporte fluvial gratuito, alimentação e água potável durante o segundo turno das Eleições Gerais de 2026.

Muito pouco para que eles pudesse exercer seu direito ao voto e à cidadania, não é não?

Última hora

MANAUS É DESTAQUE NO MUNDO INTEIRO – Só que pelo lado trágico e triste dos incêndios florestais e da fumaça que encobre a cidade

“Espetáculo” triste: Manaus Teatro Amazonas coberto pela fumaça

A grave crise dos incêndios florestais e da fumaça no Amazonas ganhou forte repercussão na imprensa internacional. Veículos e redes globais de notícias estão destacando o impacto ambiental, a deterioração severa na qualidade do ar e a rotina da população local.

Al Jazeera (Catar), a grande rede do Oriente Médio divulgou vídeos e reportagens mostrando a fumaça densa cobrindo a cidade de Manaus. A cobertura deu ênfase ao fechamento de escolas e comércios devido aos níveis perigosos de poluição.

A internacional Agência France-Presse (AFP) repercutiu diretamente as declarações das autoridades ambientais brasileiras sobre as investigações de ações criminosas deliberadas na floresta. A agência destacou que os novos focos estão surgindo em áreas de mata preservada, longe de zonas agropecuárias.

Enquanto isso, imagens de satélite capturadas e divulgadas pela espacial norte-americana, expuseram a extensão das nuvens de fumaça e o número expressivo de focos ativos ao redor do Rio Amazonas.

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Os índices internacionais de monitoramento ambiental posicionaram Manaus com uma das piores qualidades do ar do mundo, classificando o ar da capital como “perigoso”.

A cobertura estrangeira foca no drama humanitário da população que enfrenta problemas de saúde, bem como nas dificuldades logísticas das forças de segurança, já que a visibilidade reduzida.

ORGULHO

R$ 110 mil em moedas de 1 real, foi quanto ele pagou pela Hilux

Vejam que cena incrível publicada na página SoNotíciaBoa. Um borracheiro realizou o sonho de comprar uma Hilux usando milhares de moedas de R$ 1 que guardou durante anos. A negociação aconteceu no sábado (17), em Quixeramobim, no interior do Ceará, e surpreendeu o vendedor, que passou cerca de oito horas contando o dinheiro. O vídeo da cena viralizou nas redes sociais.

A caminhonete, uma Toyota Hilux 2009 SRV, foi negociada por R$ 110 mil. Para conseguir comprar o veículo, o trabalhador entregou outro carro como entrada e pagou parte do valor com as moedas que havia economizado.

O vendedor Rafael Fernandes, de 28 anos, contou que ficou sem acreditar quando o cliente avisou como pretendia pagar. A surpresa foi ainda maior quando o borracheiro apareceu na loja carregando sacos e um garrafão cheios de moedas.

VERGONHA

Talvez nem o pai de Flávio Bolsonaro (PL) tenha protegido tanto ele quanto o ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), André Mendonça. Dessa vez o ministro mandou a Meta Brasil suspender o impulsionamento de posts da campanha do presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que ligam o adversário Flávio Bolsonaro (PL) ao caso Ana Clara. Nas postagens, a campanha de Lula afirma que Flávio “defendeu assassino de criança”. Ao analisar o caso, o ministro André Mendonça afirmou que o conteúdo impulsionado “possui natureza predominantemente negativa”. Mendonça atendeu ao pedido de Flávio e determinou que a Meta suspenda o impulsionamento do material nas redes sociais.

O ministro ainda proibiu Lula e o PT de “contratar novos impulsionamentos do mesmo vídeo, inclusive mediante novos identificadores publicitários ou reproduções substancialmente idênticas, sob pena de multa de R$ 10 mil por novo impulsionamento realizado em descumprimento desta decisão”. Com Mendonça, Flávio só ganha.

OUTRAS PALAVRAS