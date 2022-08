O cantor gospel Armando Lessa, de 26 anos, famoso por participar da banda Água Cristalina, está desaparecido desde a última sexta-feira (26), durante uma viagem de barco ao município de São Gabriel da Cachoeira, onde iria trabalhar com o pai em no Festribal.

Segundo a Sirlei, mãe de Armando, o jovem foi visto pela última vez no município de Barcelos, quando a voadeira "Expresso Kedson Araújo III" fez uma parada. Mas quando a embarcação fez outra parada em Santa Isabel do Rio Negro, a tripulação percebeu que Armando não estava mais a bordo.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros vindo de Manaus ja está em Santa Isabel do Rio Negro para ajudar nas buscas por Armando do Monte Lessa (26), que sumiu durante viagem pelo Rio Negro.

O pai da vítima o empresário Rildo Lasse está em Santa Isabel do Rio Negro para acompanhar as buscas na região. Uma equipe da Defesa Civil e o corpo de bombeiro deixaram o Porto do município na manhã desta segunda-feira (29), para realizar as busca pelas comunidades e nos rios da região.