Javier Tebas acusou a emissora de TV do clube de usar métodos de Joseph Goebbels, ministro do regime de propaganda nazista alemão.
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