A Constituição prevê nova eleição quando ocorre a dupla vacância nos cargos de presidente e vice.
O modelo de escolha muda conforme o momento em que acontece essa situação.
Essa regra está prevista na legislação brasileira para garantir a continuidade do mandato.

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