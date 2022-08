Waleska Almeida do Nascimento, 15, está desaparecida desde domingo (28), após ter caído de uma canoa no rio da ‘Praia do Passarão’, localizada na comunidade Vila Nova, bairro Mauazinho, zona leste de Manaus.

Segundo informações, a adolescente estava com mais quatro amigos na praia quando resolveram entrar em uma canoa e remar até o meio do rio.

Na volta para a área de praia, a embarcação bateu em um ‘banzeiro’ e virou. Waleska não sabia nadar.

Os outros jovens foram socorridos por pessoas que estavam na praia, mas Waleska não foi encontrada.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), foi acionado, mas não conseguiu realizar as buscas, por conta do horário e a baixa visualização no rio.

As buscas continuam nesta segunda-feira (29).

Como foi

De acordo com informações preliminares, a adolescente estava brincando com mais quatro amigos na praia quando resolveram andar de canoa.

O barco estava furado e começou a entrar água, os outros jovens começaram a balançar a canoa, na intenção de assustar a adolescente, que acabou caindo na água.

Uma jovem venezuelana também caiu na água, mas os outros jovens conseguiram socorrê-la. Diferente de Waleska, que não foi mais encontrada.

