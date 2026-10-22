O resultado operacional da Eneva no terceiro trimestre de 2026 reforça a importância crescente do Amazonas para a estratégia de expansão da companhia. Maior operadora privada de gás natural do país, a Eneva consolidou avanços relevantes na região ao longo do período, incluindo os primeiros dois meses de operação comercial da UTE Azulão I e o avanço do desenvolvimento do Complexo Azulão.

A operação da Eneva na Bacia do Amazonas registrou produção de 60 milhões de metros cúbicos de gás natural no terceiro trimestre de 2026. Ao final de setembro, a companhia contabilizava 46,1 bilhões de metros cúbicos de reservas provadas e prováveis (2P), dos quais 9,4 bilhões de metros cúbicos localizados na Bacia do Amazonas, reforçando a relevância estratégica da região para seus negócios de gás natural e geração de energia.

Com capacidade contratada de 295 MW por 15 anos, a UTE Azulão I passou a integrar o portfólio operacional da companhia ao longo do trimestre, ampliando a infraestrutura energética desenvolvida pela Eneva na Região Norte. O empreendimento foi o primeiro projeto termelétrico contratado no Leilão de Reserva de Capacidade de 2021 a entrar em operação comercial.

“A operação de Azulão I representa a consolidação de um projeto desenvolvido ao longo de vários anos em uma região com desafios logísticos relevantes. Hoje contamos com uma infraestrutura capaz de integrar a produção de gás natural à geração de energia, ampliando o aproveitamento dos recursos energéticos da região e criando bases para a expansão do Complexo Azulão e contribuindo para reforçar a segurança do suprimento energético na Região Norte.”, afirma Álcio Adler, diretor de Operação da Regional Norte da Eneva.

A companhia também segue avançando no desenvolvimento de Azulão II, projeto que dará continuidade à expansão do Complexo Azulão e ampliará a capacidade de geração associada ao gás natural produzido no estado.

Desenvolvimento local

Além dos investimentos em infraestrutura energética, a Eneva mantém iniciativas voltadas ao desenvolvimento socioeconômico das comunidades onde atua. Até o momento, a companhia já investiu R$ 20,8 milhões em projetos de educação, qualificação profissional, empreendedorismo, bioeconomia e valorização da cultura local, beneficiando diretamente mais de mil pessoas no Amazonas.