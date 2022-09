O deputado estadual Douglas Garcia (Republicanos) publicou nesta quarta-feira (14/9) vídeo de desculpas ao ex-ministro Tarcísio de Freitas, que concorre ao governo de São Paulo, mas manteve os ataques que fez à jornalista Vera Magalhães na noite de ontem (13) durante debate entre os candidatos ao governo paulista realizado pela TV Cultura. Ele afirmou ainda que registrou um boletim de ocorrência contra a jornalista, que foi hostilizada e agredida verbalmente pelo deputado e precisou deixar o local escoltada.

"Não me arrependo de absolutamente nada do que fiz hoje [ontem]. Se é para pedir desculpas para alguém, não é para jornalista nenhum. Tenho que pedir desculpas ao Tarcísio. Eu sou adulto, Tarcísio é adulto. Nós sabemos que essa questão de responsabilidade conjunta é uma coisa que a imprensa tenta incutir nas cabeças das pessoas", disse o deputado, apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ainda na noite de ontem, Tarcísio repudiou o ataque em sua conta no Twitter, classificando como uma "atitude incompatível com a democracia". Douglas acompanhava o candidato no debate. Tarcísio também ligou para prestar solidariedades a Vera, e disse que o deputado não o acompanhará mais nos próximos debates.

Caso

Durante debate entre os candidatos ao Palácio dos Bandeirantes, realizado pela TV Cultura, Douglas Garcia reiterou os ataques de Bolsonaro a Vera Magalhães. O presidente chamou Vera de "vergonha para o jornalismo brasileiro" durante debate presidencial realizado pela TV Band. Gravando o confronto com um celular, ontem, o deputado também reproduziu informações falsas sobre a remuneração da jornalista. Separados por um segurança, Douglas manteve a agressão até ter seu celular tomado e arremessado pelo diretor de redação da TV Cultura, Leão Serva.